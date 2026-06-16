Evento significativo nel contesto della trattativa tra l'Inter e la Lazio per il trasferimento a Milano di Ivan Provedel. A sbloccare l'empasse potrebbe essere il ritorno a Roma di Christos Mandas, a cui Gennaro Gattuso vorrebbe affidare la titolarità tra i pali restituendo Edoardo Motta al ruolo di vice. Il rientro del greco era una delle condizioni necessarie per poter liberare l'estremo difensore friulano e dopo ieri è diventato realtà. Il Borunemouth infatti non ha esercitato il diritto di riscatto da 20 milioni di euro previsto dall'accordo di prestito con i biancocelesti. The Cherries speravano in uno sconto che però non è arrivato e hanno fatto scadere la deadline per versare la cifra pattuita, restituendo di fatto Mandas alla Lazio. In Inghilterra circola la voce che il Bournemouth vorrebbe un nuovo prestito, ma difficilmente in casa biancoceleste, vista la situazione di blocco del mercato, accetterebbero.

Lo scenario oggi è chiaro: Mandas titolare, Motta vice e il giovanissimo Alessio Furlanetto terza opzione, anche se non si esclude che possa scalare le gerarchie in caso di prestito dell'ex Reggiana. Ma non è un discorso che riguarda l'Inter, che adesso deve trovare l'intesa con la Lazio per il cartellino di Provedel, argomento che finora non ha trovato un punto di incontro tra le parti. Importante comunque che trattenere il portiere friulano non sia più necessario in casa biancoceleste