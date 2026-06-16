Non è piaciuta ad Andy van der Meyde la prestazione difensiva offerta da Denzel Dumfries durante Paesi Bassi-Giappone, il match d'esordio degli Orange al Mondiale. L'ex ala dell'Inter e dell'Ajax ha criticato duramente il comportamento del giocatore promesso sposo del Real Madrid, durante una diretta sul suo canale Youtube: "Continuo a ripeterlo: bisogna stare più attaccarti all'uomo - ha detto commentando il primo gol del pari dei nipponici segnato da Nakamura -. Stanno lì impalati ad aspettare. Cosa fanno? Aspettano e non fanno niente. Il giocatore così è completamente libero e può tirare. Dumfries deve stare molto più vicino alla porta. Questa cosa è inaccettabile".