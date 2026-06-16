Un sondaggio e nulla più. Il Tempo, oggi in edicola, sostiene che sia l'Inter sia la Juventus nelle scorse settimane abbiano chiesto informazioni sulla situazione di Mason Greenwood, senza tuttavia approfondire il discorso. Per questa ragione la Roma, che è sulle tracce dell'inglese ormai da diverso tempo e con grande convinzione, rimane la squadra favorita a godere del talento dell'esterno offensivo nella prossima stagione. L'allenatore Gian Piero Gasperini ha fatto esplicitamente il suo nome e grazie alla conquista del piazzamento Champions League per la società è un'operazione fattibile. Le prime trattative con il Marsiglia sono già in corso.

Oltre alle due società italiane, hanno manifestato il proprio interesse anche due club della Saudi Pro League, ma l'avversario principale dei giallorossi è l’Atletico Madrid, che potrebbe rivoluzionare l’attacco. I Colchoneros hanno già contattato sia l'entourage di Greenwood sia il Marsiglia, che rimane fermo sulla propria richiesta di 50 milioni di euro e da luglio non accetterà offerte inferiori alla clausola dal valore di 60 milioni di euro. Una cifra molto alta, giustificata anche dal fatto che i francesi dovranno versare nelle casse del Manchester United una percentuale del ricavato dalla cessione del giocatore, in base agli accordi sul precedente trasferimento dell'ex Getafe.