Altre due partite nella notte italiana per quel che concerne i Mondiali di calcio 2026. Nel girone H è andata in scena la sfida tra Arabia Saudita e Uruguay, terminata in pareggio sul risultato di 1-1. I sauditi hanno accarezzato a lungo il sogno di un successo, avendo segnato per primi al 41' con Abdulelah Al-Amri. Nella ripresa, solo a dieci minuti dal 90' è arrivato il pareggio degli uruguaiani con Maximiliano Araùjo. Le due squadre sono quindi appaiate in graduatoria con un punto, assieme a Spagna e Capo Verde che poche ore prima avevano chiuso sullo 0-0.

Gol e parità tra Iran e Nuova Zelanda

Nel gruppo G, invece, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. Vantaggio dei neozelandesi con Elijah Just, grande protagonista della gara, a segno al 7'. Pareggio di Ramin Rezaeian al 32', quindi di nuovo la rete di Just per il nuovo vantaggio degli oceanici (55'), prima del definitivo pareggio di Mohammad Mohebi al 64'. Anche in questo raggruppamento tutte le squadre sono ferme a un punto, visto l'1-1 di poche ore prima tra Belgio ed Egitto.

Mondiali 2026, l'esordio di Lautaro Martinez

Oggi in campo alle 21.00 ora italiana Francia-Senegal, quindi a mezzanotte Iraq-Norvegia, entrambe per il gruppo I. Quindi, alle 3.00 del mattino, l'esordio di Lautaro Martinez e dell'Argentina nel gruppo J contro l'Algeria. Nello stesso girone anche Austria-Giordania domattina alle 6.00.