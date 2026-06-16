Comincia a scaldarsi il mercato attorno a Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter tra i giocatori di cui è praticamente sicura l'uscita di scena in estate. Il centrocampista nerazzurro, come si legge sul Corriere dello Sport, è la pedina grazie al quale potrebbe accendersi anche il mercato in entrata.

Frattesi, il Forest è tornato ma c'è anche la Juventus: il punto

Nei giorni scorsi è rispuntato il Nottingham Forest, dove il giocatore è stato vicino a sbarcare già in gennaio, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ora si tratta su un addio a titolo definitivo, in modo da fare spazio a Curtis Jones, come già il club voleva fare in inverno. Il club ha necessità di incassare e Frattesi di rilanciarsi. Il prezzo del cartellino fatto dall'Inter è di 30 milioni di euro, il Forest è fermo a 25: si lavorerà per un'intesa, dopodiché servirà il sì del centrocampista, che a gennaio aveva dato il suo assenso ma che ora ha anche la Juventus alla finestra, dato che piace a Spalletti e che a Torino è appena sbarcato Giovanni Carnevali.

Frattesi, niente scambi: l'Inter ha bisogno di fondi per il mercato

I bianconeri sarebbero forse più propensi a uno scambio, così come l'Inter sarebbe certamente più felice con un trasferimento all'estero. Ed è per questo che, davanti all'ipotesi di un'operazione con dentro altri giocatori (come potrebbe essere quella con la Juventus) c'è ad oggi una certa freddezza: servono soldi per finanziare gli altri colpi.