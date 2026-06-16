L'Inter potrebbe avere un assist sul mercato da Andoni Iraola, nuovo allenatore del Liverpool che si è guadagnato il salto in una "big" dopo aver portato fino alle coppe europee il Bournemouth in Premier League.
Il Liverpool cerca centrocampisti, via libera per Jones?
Come riporta oggi Tuttosport, "proprio dalla sua precedente esperienza, il tecnico spagnolo vorrebbe portare ad Anfield l’inglese Alex Scott. Sempre a centrocampo, il Liverpool guarda in casa Crystal Palace e ha puntato Adam Wharton. Considerando i prezzi che girano in Premier League, per i soli cartellini le due operazioni sfonderebbero - e non di poco - quota 100 milioni di euro".
Jones chiude il cerchio in mediana: il punto
Non che il Liverpool abbia problemi economici, ma detto che in partenza potrebbe esserci anche Alexis Mac Allister, se si considera l'affollamento a centrocampo e un minimo di ragioni legate alla sostenibilità finanziaria, è facile capire come Jones non sia centrale nei piani di Iraola. Questo potrebbe facilitare l'intesa con l'Inter, sebbene il punto di partenza sia stato una richiesta da 30 milioni di euro e un'offerta da 20. Serve uno sforzo ulteriore per inserire un innesto in una mediana che, considerando anche l'imminente rinnovo di Mkhitaryan, a quel punto sarebbe a posto in attesa di eventuali cessioni (a centrocampo Frattesi ma anche Asllani, senza considerare Pavard nel reparto arretrato).
Autore: Antonio Di Chiara
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