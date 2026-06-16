Piero Ausilio e Cristian Chivu si sono trovati al di fuori della sede dell'Inter a Milano per un periodo di vacanza che li ha visti passare alle medesime latitutini. "Direttore sportivo e allenatore dei Campioni d’Italia - si legge sul Corriere dello Sport - si sono incrociati infatti nella splendida Capri, dove hanno trascorso l’ultimo weekend. Ausilio, nel corso del suo soggiorno, ha incontrato il direttivo dell’Inter Club del Centenario Isola di Capri, con cui ha chiacchierato e scattato una foto poi circolata sul web. I due, insieme ai propri cari, sono stati ospiti della Taverna Anema e Core, da sempre riferimento per i vip in visita sull’isola. Tra questi, negli ultimi giorni, anche Diego Simeone e Guglielmo Vicario".

Chivu e Ausilio, vacanze a Capri prima dell'incontro in sede

I due si ritroveranno a breve nel quartier generale nerazzurro per l'ultimo passaggio prima di annunciare il rinnovo di contratto dell'allenatore fino al 2028, nonché per un ulteriore vertice in cui potrebbero arrivare novità di mercato.