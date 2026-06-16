Solet in chiusura, il Chelsea si inserisce per Palestra, mentre si attende il rilancio per Jones. Il mercato dell'Inter continua a vivere sugli ormai "soliti noti", ma al momento non si registrano accelerate decisive.

Il comun denominatore resta sempre lo stesso: il giocatore dà la precedenza ai nerazzurri, ma non basta. E il ricordo della trattativa per Lookman è ancora vivo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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