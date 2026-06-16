Alle 3.00 italiane di questa notte il Mondiale accoglierà il debutto dei campioni in carica dell'Argentina, quattro anni fa in trionfo a Qatar 2022 dopo una finale piena di emozioni contro la Francia, battuta soltanto ai tempi supplementari.

Il debutto dell'Argentina al Mondiale, la certezza è Lautaro Martinez

Gli argentini dovranno vedersela con l'Algeria nel gruppo J, in cui ci sono anche Austria e Giordania. "Per quanto riguarda l’undici del debutto, le ultime prove sembrano aver consegnato a Scaloni una nuova certezza: Lautaro Martínez - si legge oggi su Tuttosport - Il centravanti dell’Inter è in grande condizione e appare favorito su Julián Álvarez per guidare l’attacco argentino. Il Toro ha lasciato ottime sensazioni nelle amichevoli, trovando il gol contro l’Honduras e confermando uno stato di forma che dovrebbe spingerlo verso una maglia da titolare accanto a Messi. Il modulo più probabile resta il 4-3-3, con Almada a completare il tridente e pronto ad abbassarsi in fase difensiva per trasformare il sistema in un 4-4-2. A centrocampo non si tocca il trio formato da De Paul, Mac Allister ed Enzo Fernández, mentre in difesa restano aperti i ballottaggi tra Molina e Montiel sulla destra e tra lo stesso Otamendi e Lisandro Martínez per un posto accanto a Cristian Romero".