Giovedì 18 giugno, la Svizzera scenderà in campo per riscattare il deludente pareggio arrivato all'esordio contro il Qatar. Un 1-1 che non è la fine del mondo, secondo Manuel Akanji: "La cosa positiva è che è successo nella prima partita del girone - le parole del difensore dell'Inter riportate da Blick -. Tutte le squadre hanno un punto in classifica. Tutto è ancora aperto (anche Canada e Bosnia ed Erzegovina hanno pareggiato alla prima recita nella competizione, ndr). Qualificazione da terzi? Non è certo questo il nostro obiettivo; vogliamo finire primi nel girone".

Tra due giorni, per la cronaca, gli elvetici se la vedranno con la Bosnia, al SoFi Stadium di d Inglewood, in California,