Giovedì 18 giugno, la Svizzera scenderà in campo per riscattare il deludente pareggio arrivato all'esordio contro il Qatar. Un 1-1 che non è la fine del mondo, secondo Manuel Akanji: "La cosa positiva è che è successo nella prima partita del girone - le parole del difensore dell'Inter riportate da Blick -. Tutte le squadre hanno un punto in classifica. Tutto è ancora aperto (anche Canada e Bosnia ed Erzegovina hanno pareggiato alla prima recita nella competizione, ndr). Qualificazione da terzi? Non è certo questo il nostro obiettivo; vogliamo finire primi nel girone".

Tra due giorni, per la cronaca, gli elvetici se la vedranno con la Bosnia, al SoFi Stadium di d Inglewood, in California, 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 13:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.