Oggi in Italia la trattativa tra Inter e Liverpool per Curtis Jones trova parecchio risalto sugli organi di informazione, in virtù della presunta volontà nerazzurra di accelerare in questi giorni. Notizia che rimbalza anche in Inghilterra, dov'è noto che il centrocampista dei Reds abbia espresso il desiderio di provare una nuova esperienza e farlo in Italia, proprio a Milano, scelta comunicata al club. Per lui un trasferimento all'estero sarebbe a suo dire il passo successivo per la sua carriera, lasciando di conseguenza a bocca asciutta squadre come Aston Villa, Newcastle e Nottingham Forest, che si sono tutte informate sulla sua situazione.

Serve una cessione

Come ricorda TeamTalk, rimane tutt'ora la distanza tra nerazzurri e Liverpool sulla valutazione di Jones ma c'è una situazione di mercato parallela che potrebbe sbloccare tutto. Si tratta della cessione da parte dell'Inter di Davide Frattesi, che libererebbe il suo posto proprio al prodotto dell'Academy dei Reds e garantirebbe i fondi necessari per aumentare l'offerta. Non resta che capire se a fare la prima proposta seria per il centrocampista classe '99 sarà proprio il Nottingham Forest o un altro club, con l'obiettivo di un trasferimento nel breve termine.