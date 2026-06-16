Stasera, alle 21 ora italiana, inizia il Mondiale dei vice campioni della Francia, una delle nazionali più attese in questo torneo. Avversario di turno non certo malleabile, il Senegal per quello che si prospetta una sorta di derby in lingua francese e che ai transalpini rievoca pessimi ricordi di passati Mondiali (era il 2002...). Il CT Didier Deschamps, come fa sapere L'Equipe, avrebbe già deciso l'undici titolare che disputerà la prima gara di questa Coppa del Mondo e in attacco non c'è spazio per Marcus Thuram, che così partirà dalla panchina.

Dopo tutto non è che al commissario tecnico manchi l'imbarazzo della scelta, visto che i quattro giocatori offensivi che stasera guideranno la Francia stasera a New York verso la porta avversaria saranno Kilyan Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembelé e Desiré Doué. In linea di massima al Mondiale ci sono attacchi peggiori di questo...