Tra i giocatori a cui l'Inter sta puntando per rafforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu c'è Curtis Jones, centrocampista del Liverpool molto gradito all'allenatore che i nerazzurri hanno affrontato in Champions League al Meazza nella stagione appena conclusa (0-1 con un rigore contestatissimo a favore dei Reds). La notizia che arriva dalla Gazzetta dello Sport è che l'Inter ha pronto un rilancio per tentare di accaparrarsi il giocatore.

Jones-Inter, un feeling nato già in inverno

Nell'articolo si sottolinea come Jones sia già stato vicino a vestire la casacca nerazzurra in gennaio, quando i nerazzurri erano a caccia di un centrocampista in caso di partenza di Frattesi. Un incastro che poi non si è verificato, ma il gradimento per il giocatore è rimasto intatto. Giocatore versatile, molto legato al club di appartenenza in cui gioca da quando aveva 9 anni, non si è mai allontanato da Liverpool e ora va in cerca di nuove esperienze. A dicembre 2025 ha tagliato il traguardo delle 200 presenze coi Reds.

Jones, l'iniziale distanza tra le parti

La rosea non si spinge ad indicare cifre riguardanti il rilancio, ci si limita a ricordare che l'ultima offerta nerazzurra era ferma a quota 20 e che il Liverpool ha chiesto 30 milioni, nell'incontro avvenuto a margine della festa dell'agenzia dei fratelli Pastorello, a Montecarlo. Jones ha già un legame importante con l'Italia: quasi un anno fa chiese alla compagna Saffron di sposarlo proprio sul lago di Como e ora potrebbe tornarci.