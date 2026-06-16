Aleggia mistero attorno alle scelte di formazione di Zlatko Dalić, ct della Croazia, in vista del debutto al Mondiale contro l'Inghilterra, in programma domani alle 22 italiane. In base alle indicazioni arrivate dai quindici minuti dell'allenamento aperto ai media, Vecernji List ipotizza un 3-4-2-1, che potrebbe facilmente trasformarsi in un 5-4-1, proprio come nell'amichevole contro il Brasile a marzo a Orlando, in cui il quartetto di centrocampo più probabile dovrebbe composto da Modrić-Kovačić-Baturina-Sučić. Le varianti sono: Modrić-Sučić-Baturina-Kramarić oppure Modrić-Kovačić-Baturina-Kramarić. In questo senso, è da capire chi resterebbe escluso tra Andrej Kramarić, Mateo Kovačić o Petar Sučić.

"L'opzione più probabile per la partita contro l'Inghilterra è che Martin Baturina parta titolare sulla sinistra e Petar Sučić sulla destra. Nella partita contro il Belgio, è apparso chiaro che Sučić non si adatta al ruolo di trequartista, quindi, tenendo conto di ciò, c'è un'alta probabilità che Andrej Kramarić parta titolare in quella posizione", si legge sul portale croato.