Il Panathlon Club Cesena ha consegnato ieri sera all’ex portiere Walter Zenga la nona edizione del premio intitolato ad Azeglio Vicini. Al tavolo principale il presidente Dionigio Dionigi, il giornalista Giorgio Martino, l’ex calciatore e commentatore Sky Lorenzo Minotti, l’ex allenatore Alberto Zaccheroni, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il vicepresidente e patron della Sidermec Pino Buda e Gianluca Vicini, figlio del compianto commissario tecnico. Zenga succede in questo riconoscimento a grandi personaggi del calcio italiano come Marco Tardelli, Fabio Capello, Franco Baresi, Paolo Maldini, Beppe Bergomi, Roberto Donadoni, Giancarlo Antognoni e Antonio Cabrini.

L'ex Uomo Ragno ha voluto commentare il premio con un ricordo di colui che fu il suo CT a Italia '90: "Con lui avevo un rapporto particolare. Alla vigilia delle partite, per allentare la tensione, giocavamo a briscola e a tresette. Mi piace pensare che non fosse qualcosa di costruito, perché sono proprio i rapporti spontanei a essere i più belli". Infine, una riflessione sull'attualità del nostro pallone, ben distante da quei tempi: "Oggi il calcio italiano è formato da tanti stranieri, spesso con poca qualità, e da pochi italiani con una base calcistica davvero importante".