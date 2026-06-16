Nico Paz sembra più vicino alla permanenza al Como, che non al ritorno al Real Madrid. La conferma arriva dalle colonne del Corriere della Sera. Come racconta il quotidiano, infatti, José Mourinho non ha dato garanzie di titolarità al giocatore argentino e si è appena portato a casa Bernardo Silva da aggiungere alla mediana.

Nico Paz vicino alla permanenza a Como

Anche per questo motivo, mentre il giocatore non avrebbe problemi a restare un altro anno in riva al lago in modo da poter essere protagonista in Champions League, il Real Madrid riflette sulla possibilità di lasciare il fantasista in Italia e rinviare la recompra al prossimo anno, avendo ancora una clausola nel contratto anche per il 2027.

Nico Paz, sfuma il sogno dell'Inter?

Si fa quindi sempre più remota la possibilità che su Paz possa avventarsi l'Inter per quello che ormai da due stagioni è un sogno di mercato, spinto soprattutto dal vice-presidente Javier Zanetti, che a margine della sfida tra le "Leggende" dei nerazzurri e del Real Madrid ha preferito sviare sull'argomento.