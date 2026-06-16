Il mercato dell'Inter è argomento anche nell'edizione odierna di Sportmediaset, dove inevitabilmente il nome principale rimane quello di Marco Palestra. La novità è l'irruzione sulla scena del Chelsea: c'è stato un primo contatto con l'agente Alessandro Lucci, ma nessuna offerta per il momento. Il club nerazzurro è entrato nell'idea di dover fronteggiare almeno un colosso della Premier League, ma è forte della volontà del giocatore di proseguire la propria carriera in Italia.

Per quanto concerne il centrocampo, Curtis Jones rimane la priorità. Il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, lo ha messo un po' ai margini, vuole un altro tipo di centrocampista e i Reds potrebbero accontentarsi di 25 milioni, rispetto ai 30 attesi dalla cessione del proprio canterano. Il giocatore è spinto dalla voglia di giocare in Serie A ed è un dettaglio chiave per la buona riuscita dell'operazione. La cessione di Davide Frattesi al Nottingham per 25 milioni potrebbe agevolare l'operazione. I nerazzurri infatti non vogliono inserire il loro centrocampista in uno scambio, l'obiettivo è monetizzare.