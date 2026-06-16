Sessantuno presenze e 25 gol con la maglia azzurra, con un Mondiale in bacheca. Alessandro Altobelli, ex simbolo dell'Inter, interpellato dalla Gazzetta dello Sport ha offerto la sua visione sul Mondiale in corso oltre Oceano, ma al contempo una certa delusione per come stanno andando le cose. A partire dall'assenza dell'Italia stessa: "Ma come diamine fa l'Italia a non giocare un Mondiale esteso a 48 squadre? Un Mondiale in cui ci sono formazioni così, che ai miei tempi avrebbero fatto pochi punti perfino nei loro gironi di qualificazione? Non è una questione di mancanza di rispetto verso nessuno, ma una semplice constatazione. In realtà, però, riconosco che questo pensiero sia sbagliato: l'Italia aveva l'occasione e l'ha persa. È solo e soltanto colpa nostra se non siamo negli Usa, pur avendo avuto uno spazio maggiore per entrare".
Più squadre, meno qualità
"Si nota una qualità generale che si è abbassata, era prevedibile. Diciamo che con così tante squadre esiste il rischio di perdersi per strada qualcosa perché ci sono più nazionali, più partite, più pubblico, più angoli del mondo che vengono giustamente toccati dallo spettacolo, ma anche tante squadre che sembrano lontane dal livello cui siamo abituati e che bisognerebbe aspettarsi da un evento di questo livello. Anche se la sorpresa, poi, la trovi sempre, vedi Capo Verde contro la Spagna. Io, però, ho più negli occhi il povero Curaçao contro la Germania: due squadre di taglia troppo diversa! Ma siamo ancora all'inizio del torneo e mi auguro che le grandi nazionali riescano a elevare lo spettacolo: ad esempio, Brasile e Spagna non hanno fatto impazzire...".
Il numero giusto
"Le 24 dei miei tempi non sarebbero più proponibili, le 48 di oggi sono esagerate e lo dico nel rispetto del mio grande amico Gianni Infantino: per me, da ex calciatore, meglio stare nel mezzo. Ma capisco le ragioni. Il calcio vuole coinvolgere nuovi mercati, nuove nazioni, nuovi tifosi. Però bisogna trovare un equilibrio tra la dimensione globale e la qualità tecnica".
Soluzione... azzurra
"Le grandi nazionali come la nostra, che sono patrimonio del calcio mondiale e quindi di tutti, dovrebbero starci sempre, a prescindere. Non servono corsie preferenziali, ma normali wild card. Negli ultimi anni è toccato a noi stare fuori, ma in futuro potrebbe succedere ad altri e anche in quel caso la competizione perderebbe di fascino. Non sarebbe una soluzione perfetta, ma perché non pensarci?".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 10:22 Corsera - Colloquio Mourinho-Paz: cosa è emerso. Ora il fantasista...
- 10:08 Roma forte su Greenwood. Nelle scorse settimane sondaggio Inter
- 09:54 Italia fuori dal Mondiale, Altobelli: "La soluzione è la wild card"
- 09:40 Il centrocampo dell'Inter prende forma: abbondanza e qualità per Chivu
- 09:26 CdS - Ausilio e Chivu, incontro a Capri prima di rivedersi in sede
- 09:12 La Stampa - Juve, in uscita Cambiaso e Bremer: l'Inter c'è
- 08:58 TS - L'Argentina debutta al Mondiale, la certezza è Lautaro
- 08:44 TS - Jones-Inter, l'assist per il mercato arriva da Iraola: la situazione
- 08:30 CdS - Jones e Palestra, trattative complesse. Ma l'Inter ha un punto di forza
- 08:20 CdS - Frattesi, il Forest è tornato ma c'è anche la Juventus: il punto
- 08:10 GdS - Jones-Inter, si fa sul serio: pronto il rilancio per l'inglese
- 08:00 Mondiali 2026, due pareggi nella notte italiana. Tocca a Francia e Argentina
- 00:03 Sky - Palestra, c'è anche il Chelsea. Ma il giocatore continua a volere l'Inter
- 00:00 Tanti nomi, pochi fatti. E attenzione al Mondiale...
- 23:56 Zaniolo tutto dell'Udinese, l'agente: "Delusi dalla dinamica del riscatto"
- 23:42 SI - Il Chelsea non perde di vista Cambiaso. Barcellona e Inter...
- 23:28 Argentina-Algeria, chi con Messi? Lautaro o Alvarez, il dubbio di Scaloni
- 23:14 Bookies - Con l'arrivo di Carnevali, Frattesi possibile affare Juve
- 23:00 Mondiale 2026, Egitto e Belgio si dividono la posta in palio: 1-1
- 22:45 Paesi Bassi, De Roon: "Dumfries al Real, applausi da tutto lo spogliatoio"
- 22:31 Argentina, Otamendi: "Sappiamo che tutti vogliono batterci"
- 22:17 Argentina, Lautaro titolare? Scaloni: "Alvarez disponibile, è un'opzione"
- 22:02 Dumfries: "Non parlo del Real. Miglior ricordo all'Inter? Non è chiusa..."
- 21:47 videoLa Francia torna alle origini: Thuram bacia la maglia dell'Olympique de Neuilly
- 21:33 UFFICIALE - Zaniolo è tutto dell'Udinese: l'ex Inter bianconero fino al 2029
- 21:19 Pellegrino: "Conoscevo già l'Italia, mio papà era il vice di Benitez all'Inter"
- 21:04 Palestra e Jones, l'Inter prende tempo in attesa di tre cessioni
- 20:53 L'analisi di Dossena: "Scudetto, Inter un passo avanti al Napoli"
- 20:38 Camavinga-Inter, al momento non c'è nulla: volontà chiara del francese
- 20:28 FOTO - Francia, Thuram e compagni omaggiano i loro primi club
- 20:14 Dzemaili: "Svizzera, servono i leader. Anche Akanji deve farsi avanti"
- 20:00 Clamoroso ad Atlanta: la Spagna pareggia 0-0 con Capo Verde
- 19:45 Como, cresce la fiducia per Nico Paz. La decisione definitiva...
- 19:30 UFFICIALE - Juve, riscattato Boga dal Nizza: le cifre
- 19:15 Nagatomo: "Ho sempre sognato di giocare almeno una volta il Mondiale"
- 19:00 Rivivi la diretta! SOLET, PALESTRA e JONES: CHIVU sarà ACCONTENTATO? Incontro INTER-REAL: i NOMI sul TAVOLO
- 18:45 Costa d'Avorio, vittoria in volata con l'Ecuador. Bonny: "Ottimo inizio"
- 18:30 Cagliari, non solo Berenbruch: mirino su un altro giocatore dell'Inter
- 18:14 Francia, Kanté: "Puntiamo alla finale ma non dobbiamo vederci belli"
- 18:00 Francia, i mind games di Deschamps: "La Spagna è favorita"
- 17:47 Argentina e Francia, quote basse per la vittoria al debutto Mondiale
- 17:33 Ceferin definisce un "errore" il Mondiale a 48 squadre. La replica
- 17:18 Fondazione PUPI e Fondazione Cannavaro-Ferrara insieme per Napoli
- 17:04 Aleksandar Stankovic via per 40 milioni? Gli interisti hanno altre idee
- 16:50 FIGC, Malagò o Abete? Il 22 si sceglie: appuntamento al Cavalieri Waldorf
- 16:37 L'Assessore allo Sport di Napoli celebra l'evento con Fondazione Pupi
- 16:23 Scudetto all'U18, U16 in finale. Delusione per l'U15: il riepilogo
- 16:08 Mercato, alla Lazio servono 20 milioni per evitare l'obbligo di saldo positivo
- 15:58 UFFICIALE - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta
- 15:54 Sommer, numeri deludenti: appena il 58,8% di parate
- 15:45 Zanetti sull'Argentina di Lautaro: "Proveremo a difendere il titolo"
- 15:39 Presentato a Napoli l'evento 'Una serata di stelle per Pupi' con Zanetti
- 15:25 Colpo di scena, salta una panchina ai Mondiali: giubilato Lamouchi
- 15:10 Scatta la campagna abbonamenti 2026-2027: tutte le fasi di vendita
- 14:55 Sky - Palestra, possibili nuovi contatti Inter-Atalanta in settimana
- 14:45 I tifosi dell'Atalanta chiedono la conferma di Palestra. Con ironia
- 14:35 Mirror - Jones-Liverpool, nuovo inizio con Iraola? Ma ricordiamo... Chiesa
- 14:25 Fiorentina, Kospo: "Pronto per la Serie A. Giocare con l'Inter a San Siro..."
- 14:10 A furia di inanellare conclavi avversi, ribattezzeranno Casa Milan come novella 'Cappella Settina'?
- 13:55 SM - Solet, ci siamo. Attendismo Palestra e suggestione Camavinga
- 13:45 Iran, Taremi non le manda a dire: "Ho percepito la tensione da subito"
- 13:30 Bordon: "Ero interista, non avrei mai pensato di trascorrere 17 anni in nerazzurro"
- 13:15 Piccoli, pres. Mantova: "Un fondo ha senso a Milano o a Roma, non qui"
- 13:00 Zanetti: "Inter-Napoli per lo Scudetto? C'è ancora tempo per pensarci"
- 12:55 Dzemaili critica: "Svizzera, ora c'è paura. Anche Akanji dovrebbe esporsi"
- 12:41 Avellino, canale diretto con l'Inter: anche Marello nel mirino
- 12:26 Cagliari, il neo DS Accardi: "Idee chiare sul mercato, inutile fare nomi"
- 12:13 Cobolli Gigli: "Con Carnevali, la Juve tornerà a fare affari con l'Inter"
- 12:00 videoINTERNAZIONALI - FLOP CALHA e FLOP AKANJI? A qualcuno scappa un SORRISONE...
- 11:55 CdS - Pisa e Inter a colloquio: Cocchi nell'affare Akinsanmiro?