Cristian Chivu, Diego Simeone, Guglielmo Vicario e molti altri personaggi dello sport hanno scelto l'incantevole isola di Capri per trascorrere parte delle loro vacanza. Tra questi anche Piero Ausilio, che ha incontrato una delegazione dell’Inter Club del Centenario Isola di Capri con la presidente Margherita Santarpia e alcuni componenti del direttivo nel contesto del Grand Hotel Quisisana.

Santarpia, che nei giorni scorsi ha preso parte al coordinamento regionale di tutti gli Inter Club della Campania a Benevento, rappresentando l’Inter Club del Centenario Isola di Capri, ha consegnato nelle mani di Ausilio alcuni doni simbolici dell'isola, della sua storia e delle sue tradizioni. Per contro, il direttore sportivo nerazzurro si è complimentato per il grandissimo numero di iscritti dell’Inter Club locale, al contempo ringraziandolo per l’impegno a coinvolgere anche giovani e giovanissimi interisti, sottolineando “l’importanza di tramandare la passione interista alle nuove generazioni che avranno il compito fondamentale di portare avanti i grandi valori dell’Inter”.