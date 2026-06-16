Intervenuto ai microfoni dell'emittente francese RMC Sport, Christophe Dugarry, ex attaccante del Girondins de Bordeaux e ora consulente, ha parlato della scelta di Didier Deschamps di schierare quattro attaccanti nella Nazionale francese. Sottolineando quello che a suo dire è un difetto abbastanza serio: “Sono contento che si giochi così, con quattro attaccanti, e che sia stata un'idea di Deschamps. Ma continuo a pensare che manchi coesione. Vedo molti giocatori spaesati. Mbappé a volte gioca a destra, a volte a sinistra, a volte si abbassa. Trovo Ousmane Dembélé ancora più spaesato. Michael Olise sembra stia iniziando a ritrovare la forma. L'ultima volta ha schierato Marcus Thuram a sinistra, beh, è ​​stato impossibile, un incubo. Ora entra Désiré Doué, come funzionerà...?”, si chiede l'ex giocatore del Milan.

Gli ex storcono il naso: qualche giorno fa parlò Micoud

L'impiego di Tikus come esterno continua pertanto a muovere obiezioni tra gli ex giocatori transalpini, visto che nei giorni scorsi anche Johan Micoud aveva esposto le proprie perplessità parlando ai microfoni di L'Equipe TV: "È un giocatore polivalente, che gioca con un altro attaccante, un trequartista. Si integra molto bene in coppia, ma da ala fatica. Noi invece continuiamo a insistere: difende bene, lavora per la squadra, però non è più il momento giusto per farlo giocare lì. All'Inter gioca con un altro attaccante ogni tre giorni…", aveva dichiarato l'ex giocatore del Parma.