A partire dalla prossima settimana, l'Avellino del nuovo allenatore Alessandro Nesta punta ad avvicinarsi ai primi obiettivi di calciomercato. La lista sembra essersi già ristretta rispetto a determinati settori, soprattutto le fasce per le quali gli irpini hanno già in mano le loro short list. A destra i due nomi tenuti in considerazione dal diesse Mario Aiello e da mister Nesta attualmente sono Eddy Kouadio della Fiorentina ed Emanuele Lulli della Roma. Col primo, 20 anni, si sarebbe ancora in trattativa, il secondo avrebbe dato disponibilità alla società biancoverde aprendo ad un trasferimento.

Per Cocchi tanta concorrenza

Valutazioni in corso tra il direttore sportivo e il tecnico, così come valutazioni in corso ci sono sull’out mancino: anche in quel caso i nomi sono due. In primis Brando Moruzzi della Juventus e reduce dell’esperienza ad Empoli, ma piace tanto Matteo Cocchi dell’Inter. La pista che porta al nerazzurro è più complessa, visto che, ricorda IrpiniaTV, su di lui ci sono anche club di Serie A e big di Serie B come il Pisa; sembra più abbordabile invece il nome del terzino bianconero classe 2004.