Anche Sportitalia conferma le voci circolate in giornata: l'Inter accelera su Cristian Romero, è diventato lui l'obiettivo numero uno per il mercato in questo momento vista anche la difficoltà di arrivare a un esterno destro di valore per ora, ma c'è ottimismo sulla possibilità di abbassare la cifra e quindi spendere anche meno dei 50 milioni inizialmente chiesti dal Tottenham per il 28enne centrale argentino. In giornata si era parlato di 35-40 milioni come possibile obiettivo, le parti dovranno reincontrarsi per provare a limare ulteriormente i dettagli e arrivare a una cifra congrua per le casse nerazzurre.