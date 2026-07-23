Jhon Lucumì è uno dei nomi che, nelle ultime settimane, è stato accostato all'Inter per il ruolo di difensore centrale. La concorrenza però aumenta di ora in ora, con il Besiktas che ha presentato una prima offerta al Bologna.

L'offerta del Besiktas e la risposta del Bologna

Vincenzo Italiano, allenatore del Besiktas che ha già avuto a disposizione il giocatore colombiano nella sua esperienza al Dall'Ara, gradirebbe molto il profilo di Lucumì. In queste ore, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il club turco avrebbe offerto al Bologna 12 milioni e il cartellino di Jean Onana, l'anno scorso in prestito al Genoa. Il giocatore è reduce da un'esperienza tutt'altro che esaltante al Genoa.

Il Bologna ha rifiutato questa offerta. La dirigenza felsinea non ha intenzione di accettare contropartite e per Lucumì è disposta ad accettare solo offerte interamente cash dai 25 milioni in su. Nessuno sconto e nessuno scambio, Lucumì si muoverà solo per una cifra vicina alla clausola da 28 milioni che è scaduta qualche giorno fa.