Mauro Baldissoni, AD del Monza, ospite in studio a Sky Sport 24, interpellato sulla possibilità che i brianzoli possano essere interessati a Massolin e Akinsanmiro dell'Inter, non ha chiaramente confermato direttamente l'interesse per i due calciatori ma ha spiegato: "Osserviamo profili che siano interessanti per giocare in serie A e sulla base delle richieste dell'allenatore. Nello stesso tempo il mister sta valutando anche chi è già in rosa e si faranno inserimenti solo dopo aver valutato chi c'è già e le eventuali uscite".

Sezione: Mercato / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 23:50
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
vedi letture
Domenico Fabbricini
autore
Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.