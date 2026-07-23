Altra operazione in uscita per il settore giovanile dell'Inter. I nerazzurri hanno ceduto in prestito al Campobasso, in Serie C, Roberts Apsits. Il portiere lettone, arrivato negli scorsi giorni dalla Virtus Francavilla, si unirà ai molisani per la prossima stagione. A renderlo noto sono stati proprio i rossoblu.
Il comunicato del Campobasso: "Uno dei profili più interessanti della sua generazione"
Il club ha annunciato così l'ufficialità dell'operazione: "Il Campobasso FC è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Inter, le prestazioni sportive del portiere Roberts Apsits, che vestirà la maglia rossoblù nella stagione 2026/27. Un’operazione di assoluto prestigio, che conferma la credibilità e l’ambizione del progetto Campobasso anche agli occhi di uno dei club più importanti del panorama calcistico mondiale".
Sul giocatore ha detto: "Classe 2006, nazionale lettone, 198 centimetri di talento e personalità, Apsits è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Cresciuto nel Valmiera FC, dopo l’esperienza in Italia tra Gelbison e Virtus Francavilla, le sue prestazioni hanno convinto l’Inter a investire su di lui, assicurandosi il suo cartellino per il futuro. La scelta di affidarne la crescita al Campobasso rappresenta un’importante attestazione di fiducia verso il lavoro del club rossoblù, riconosciuto come ambiente ideale per valorizzare giovani di prospettiva senza rinunciare all’ambizione di essere competitivo".
Infine, la conclusione: "Roberts arriva al Campobasso con entusiasmo, fame e voglia di mettersi in gioco. Per il Campobasso FC questo innesto rappresenta un altro tassello di un progetto costruito con metodo, competenza e visione. Un progetto che continua a crescere, attirando l’attenzione del calcio internazionale e dimostrando che questa società vuole essere protagonista, dentro e fuori dal campo".
Autore: Alessandro Savoldi
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