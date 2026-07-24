Sfumato Emanuele Rao, che ha accettato la proposta del Pisa, il Palermo continua il forcing per regalare al proprio tecnico Filippo Inzaghi l'esterno dell'Inter Issiaka Kamaté. Il Giornale di Sicilia evidenzia che resta particolarmente calda la pista che porta al franco-ivoriano: i contatti con il club nerazzurro sono proseguiti anche nelle ultime ore e il Palermo continua a credere nella possibilità di trovare un’intesa per il giovane esterno, considerato il profilo ideale per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita.