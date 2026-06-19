Come anticipato in mattinata, il Panathinaikos è un'ipotesi che sta prendendo quota nei pensieri di Stefan de Vrij relativamente al suo futuro, che sarà con ogni probabilità lontano dall'Inter. Il difensore olandese, infatti, non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza con i nerazzurri e sta vagliando le varie offerte che sono state messe sul tavolo da diversi club stranieri.

Biennale importante

Tra questi, appunto, c'è il Pana che, stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, ha offerto all'ex centrale della Lazio un biennale da tre milioni di euro netti a stagione. Il giocatore è estremamente attratto dalla destinazione, ora resta da capire se le parti troveranno un accordo per celebrare il matrimonio sportivo.