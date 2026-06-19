Il tema del giorno nel calcio italiano è senza dubbio la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Con i passi avanti fatti nelle ultime ore, e la valutazione che ormai è ben assestata sui 50 milioni, bonus più bonus meno, aumentano gli addetti ai lavori che dicono la propria opinione. Tra loro c'è anche Massimo Bonanni, ex giocatore, tra le altre, di Samp, Lazio, Vicenza e Pescara. L'ora allenatore delle giovanili dell'Ostiamare, club di Daniele De Rossi, ha detto la sua a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com.

Bonanni ha un'opinione ben chiara: "Per me 50 mln sono tantissimi, è un'enormità. Non dico che non li vale o non li può valere, ma sono tanti per un ragazzo che si è affacciato solo quest'anno in Serie A". D'altro canto, l'ex atleta ha riconosciuto anche che di profili come Palestra, in Italia, non ce ne sono granché: "I pochi giovani nei quali in Italia si vede qualcosa vengono strapagati. Io spero per lui e per l'Inter che possa essere nel contesto giusto, va sicuramente in una società seria che gli permetterà di giocare. Sostituirà Dumfries e mi auguro che questo ragazzo riesca a dimostrare talento e tenacia come ha fatto fino a oggi".