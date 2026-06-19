Senza i milioni di euro garantiti dalla partecipazione alla Champions League, la strategia sul mercato dell'Atalanta è cambiata rispetto agli anni passati e ha messo in primo piano l'incasso dalle cessioni. Così per 45 milioni più bonus Ederson è stato ceduto al Manchester United. Così dopo l'incontro di ieri Marco Palestra è destinato a trasferirsi all'Inter per circa 50 milioni di euro. Due partenze assai remunerative per i bergamaschi che adesso potranno concentrarsi, attraverso il lavoro del diesse Cristiano Giuntoli, sul rafforzamento della rosa da consegnare nelle mani di Maurizio Sarri.

Plusvalenza netta

Tornando a Palestra, fa sapere Bergamo News, l’offerta di circa 50 milioni di euro bonus compresi non è forse ancora quella buona, ma di fatto siamo agli ultimi passi prima che vengano sbrigate le formalità del caso: si tratta di dettagli o poco più, visto che non c’è la volontà da nessuna delle due parti di rivivere il caso Ademola Lookman di un’estate fa, dati anche gli ottimi rapporti che ci sono tra la famiglia Percassi e la dirigenza dei campioni d’Italia. Dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid, sembrava piuttosto chiara la traiettoria che l'affare avrebbe preso. Nei prossimi giorni si va quindi verso la chiusura, con l’Atalanta che metterà a bilancio una plusvalenza netta visto che Palestra era arrivato praticamente da bambino a Zingonia, compiendo poi tappa per tappa tutto il percorso nelle giovanili, Under 23 compresa.