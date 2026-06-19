L’Inter continua a muoversi su più fronti per completare la rosa da affidare a Cristian Chivu. Dopo aver accelerato per Marco Palestra, sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro dall’Atalanta, la dirigenza lavora anche agli altri tasselli mancanti: un portiere, con Ivan Provedel ormai a un passo, uno o due difensori in base alle valutazioni sul futuro di Stefan de Vrij e un centrocampista di qualità. In cima alla lista resta Curtis Jones, profilo particolarmente gradito al tecnico romeno.

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La trattativa con il Liverpool, però, richiede ancora uno sforzo economico. Per questo motivo, riporta Sportmediaset, l’Inter guarda con attenzione agli sviluppi del mercato inglese, che potrebbero generare risorse preziose attraverso alcune cessioni. I principali candidati alla partenza restano Davide Frattesi e Aleksandar Stankovic, entrambi seguiti con interesse in Premier League.

Soldi da Frattesi e Stankovic

Il possibile trasferimento di Elliot Anderson al Manchester City per una cifra vicina ai 120 milioni potrebbe spingere il Nottingham Forest a investire su Frattesi, valutato circa 30 milioni. Parallelamente, il futuro di Sandro Tonali potrebbe influenzare le strategie del Newcastle. Arsenal, Manchester United e soprattutto Tottenham monitorano il centrocampista azzurro, con gli Spurs pronti a un investimento importante. In caso di cessione dell’ex Milan, i Magpies potrebbero tornare con decisione su Stankovic. L’Inter vorrebbe valutarlo in ritiro, ma un’offerta compresa tra 40 e 50 milioni potrebbe cambiare gli scenari. Il mercato, ancora una volta, si conferma un gioco di incastri.

Giammarco Probo

Sezione: Mercato / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 13:35
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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