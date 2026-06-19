Sono ridotte al lumicino, secondo Matteo Moretto, le possibilità di permanenza all'Inter di Stefan de Vrij, la cui intenzione maturata negli ultimi tempi è fare una nuova esperienza all'estero dopo le otto stagioni vissute nella Milano nerazzurra.

Opportunità estere

Al 99%, sostiene il giornalista all'interno del canale Youtube di Fabrizio Romano, il difensore olandese non farà parte della rosa a disposizione di Cristian Chivu per la stagione 2026-27. Il suo destino potrebbe essere al Panathinaikos, destinazione che attrae l'ex Lazio, non solo dal punto di vista sportivo. I greci hanno già presentato un'offerta scritta al giocatore, che ora dovrà decidere se accettarla o meno. Al netto delle altre proposte sul tavolo: De Vrij, infatti, ha ricevuto nelle ultime settimane sondaggi da club della Saudi Pro League e dal Benfica.