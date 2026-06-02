L'Inter sembra essersi defilata nella corsa a Mario Gila della Lazio, giocatore sul quale Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione non citando praticamente mai i nerazzurri. Il giocatore spagnolo, osservato fin qui dai nerazzurri come potenziale riforzo per la difesa di Cristian Chivu, sembra essere finito in un bivio tra Lazio e Napoli.

Il suo contratto scade nel 2027 e i biancocelesti vorrebbero trattenerlo a tutti i costi, anche correndo il rischio di perderlo il prossimo anno eventualmente a parametro zero. Un rischio che hanno deciso di correre pur di trattenerlo nella Capitale per un'altra stagione, annata per la quale il giocatore aveva però altri piani. E il trasferimento sotto l'ombra del Vesuvio stuzzicava i suoi pensieri, a Napoli il suo profilo era stato attenzionato ancor prima di cambiare allenatore, e l'idea di giocare la Champions League con i partenopei è una tentazione concreta. Il giocatore inoltre piace anche a Massimiliano Allegri che lo ha seguito a lungo anche al Milan, dove però sul mercato, ad oggi, ci vorrà pazienza. Il Napoli dunque, fa sapere Romano, sta facendo le sue valutazioni e nel caso in cui dovesse decidere di tentare l'affondo dovrà fare i conti con la volontà della Lazio, a quanto pare, non così collaborativa. Scenario dal quale l'Inter, appunto, non sembra essere contemplata. I nerazzurri nel frattempo hanno virato su altri nomi e profili, sempre più caldi sulla pista milanese, aggiornamenti che di fatto hanno interrotto la pista Inter-Gila?