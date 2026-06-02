Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, si professa ottimista in vista dei Mondiali: "Ho una sensazione migliore rispetto agli Europei del 2024", ha dichiarato prima dell'amichevole contro l'Algeria. "Ma cosa significa? Lo scorso torneo ci mancavano dei giocatori per infortunio. Ora sembra che abbiamo tutti i giocatori al 100%, quindi questa è una differenza. Ma dovremo dimostrare sul campo di essere realmente migliori", il ragionamento dell'ex tecnico del Barcellona.
Guai, però, a sbilanciarsi con un pronostico: "Non è mai un bene farlo - le parole di Koeman -. Se dici che diventeremo campioni del mondo, la gente ti chiederà su quali basi lo dici. Se dici di essere un outsider, allora parleranno di sfiducia. Io ho molta fiducia in questo gruppo, ma ci sono altre nazionali con molta qualità. Bisogna riconoscerlo ed essere realisti".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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