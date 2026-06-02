Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, si professa ottimista in vista dei Mondiali: "Ho una sensazione migliore rispetto agli Europei del 2024", ha dichiarato prima dell'amichevole contro l'Algeria. "Ma cosa significa? Lo scorso torneo ci mancavano dei giocatori per infortunio. Ora sembra che abbiamo tutti i giocatori al 100%, quindi questa è una differenza. Ma dovremo dimostrare sul campo di essere realmente migliori", il ragionamento dell'ex tecnico del Barcellona. 

Guai, però, a sbilanciarsi con un pronostico: "Non è mai un bene farlo - le parole di Koeman -. Se dici che diventeremo campioni del mondo, la gente ti chiederà su quali basi lo dici. Se dici di essere un outsider, allora parleranno di sfiducia. Io ho molta fiducia in questo gruppo, ma ci sono altre nazionali con molta qualità. Bisogna riconoscerlo ed essere realisti". 

Sezione: News / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 15:45 / Fonte: Voetbal International
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.