L'Inter ha formulato una prima offerta ufficiale all'Atalanta per Marco Palestra da 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Proposta non ritenuta sufficiente dalla Dea che vorrebbe 50 milioni di euro. I nerazzurri di Milano sono in forte pressing sul laterale che questa stagione ha giocato in prestito al Cagliari anche perché c'è da segnalre un approccio embrionale del Real Madrid per Denzel Dumfries. Lo rivela Sky Sport.

Secondo Gianluca Di Marzio, c'è una differenza tra questa trattativa e quella della passata estate per Ademola Lookman: all'epoca i bergamaschi non volevano cedere il nigeriano e furono indispettiti dal comportamento del giocatore e del suo entourage. Ora i rapporti sono tornati sereni, e soprattutto l'Atalanta sa che sarà difficile trattenere Palestra, su cui stanno facendo un pensiero anche alcuni club di Premier League, soprattutto il Manchester City. Insomma, è probabile che si scateni un'asta, partendo da una valutazione che è superiore ai 45 milioni di euro messi sul piatto dall'Inter.