Mario Gila potrebbe presto cambiare maglia. Il difensore della Lazio, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, iene accostato da diversi mesi a Milan, Inter e Napoli e il suo futuro sembra già scritto: un altro anno a Roma e poi via a zero. Ieri vi abbiamo aggiornato sulla sua posizione: secondo quanto riferito da TEAMtalk, anche il Bournemouth avrebbe infatti avviato i primi contatti per il centrale spagnolo, che dovrebbe sostituire Senesi, vicino ad accasarsi probabilmente al Tottenham.

Sezione: Mercato / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 20:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione