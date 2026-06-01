Mario Gila potrebbe presto cambiare maglia. Il difensore della Lazio, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, iene accostato da diversi mesi a Milan, Inter e Napoli e il suo futuro sembra già scritto: un altro anno a Roma e poi via a zero. Ieri vi abbiamo aggiornato sulla sua posizione: secondo quanto riferito da TEAMtalk, anche il Bournemouth avrebbe infatti avviato i primi contatti per il centrale spagnolo, che dovrebbe sostituire Senesi, vicino ad accasarsi probabilmente al Tottenham.