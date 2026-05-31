Ibrahima Konaté è tra i giocatori che sono stati seguiti dall’Inter nelle ultime settimane, sebbene fin da subito il colpo sia apparso complicato a livello di costi. Dopo l’addio al Liverpool delle scorse ore, il calciatore - secondo quanto riportato da Fabrizio Romano - ha ricevuto proposte da diversi club di Saudi Pro League. Nelle prossime ore il difensore francese assieme al suo entourage valuterà tutte le opzioni.

Inter defilata, costi proibitivi

Anche il Real Madrid voleva il calciatore, ma ha interrotto i colloqui a novembre per rispetto verso il Liverpool. Oggi non sembra più interessare nonostante sia un free agent. L’Inter sembra defilata.