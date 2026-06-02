Le statistiche raccontano bene la stagione vissuta da Marco Palestra con la maglia del Cagliari, squadra alla quale è stato ceduto in prestito dall'Atalanta nell'annata appena conclusa. Il giocatore, come ricorda il Corriere dello Sport, ha stabilito il primato di velocità del campionato di Serie A: 27,96 chilometri orari di media.

Palestra, che numeri in dribbling

Anche i numeri sui dribbling sono emblematici. "Gliene sono riusciti 70, cifra record per un difensore considerando i cinque campionati di riferimento in Europa - si legge nell'articolo -. Opta ne conta 73 al termine di un movimento (minimo 5 metri) con la palla incollata al piede e in assoluto lo precede soltanto Yildiz (75), la stella turca della Juve. Questo spiega o racconta perché Chivu lo abbia messo in cima alla lista della spesa presentata nelle riunioni organizzate da Marotta e Ausilio in Via della Liberazione e perché, da mesi, nel suo entourage segnalavano probabili interessi in Premier, dove hanno una facilità superiore di spesa".

Palestra, occhio al Manchester City

In tal senso bisognerà fare attenzione al Manchester City, poi toccherà all'Atalanta capire se il giocatore indicherà una preferenza indirizzando la destinazione. Nel frattempo gli azzurri di stanza a Coverciano (già durante i playoff Mondiali, ora è rimasto il solo Pio Esposito) stanno "scaldando" la pista che conduce ad Appiano Gentile.