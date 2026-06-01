Vincenzo Montella ha concesso un brevissimo cammeo nella sfida amichevole stravinta a Istanbul dalla Turchia contro la Macedonia del Nord ad Hakan Calhanoglu, giusto per fargli riassaggiare il campo dopo l'infortunio che lo aveva tenuto ai box per gli ultimi impegni stagionali dell'Inter, tra cui la finale di Coppa Italia.

Il centrocampista, che era arrivato a Istanbul lo scorso 20 maggio per farsi seguire dallo staff medico della sua nazionale, è entrato in campo al minuto 88 per la passerella finale dello stadio Şükrü Saracoğlu, dove la squadra da lui capitanata si è imposta con un facile 4-0 sugli ospiti grazie ai gol di Orkun Kökçü (2'), Can Uzun (16'), Deniz Gül (53)' e Barış Alper Yılmaz (70').

La Turchia tornerà in campo il prossimo 7 giugno per l'ultimo test prima del Mondiale che la metterà di fronte al Venezuela, poi volerà in Canada per l'esordio del 14 contro l'Australia.