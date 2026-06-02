Lautaro Martinez ha vinto la classifica dei marcatori nella Serie A conclusa recentemente, nonostante abbia saltato numerose partite soprattutto nel girone di ritorno. L'argentino alla fine ha chiuso con 17 gol, sufficienti a renderlo miglior cannoniere del campionato. Eppure, in un universo parallelo, il Toro avrebbe avuto la concorrenza agguerrita di Donyell Malen, se l'attaccante olandese avesse disputato l'intera annata con la maglia della Roma, invece di arrivare solo a gennaio. Per lui ben 14 reti in 18 partite, media stratosferica, non abbastanza per togliere lo scettro al capitano dell'Inter.

Lo stesso Malen, intervistato da 'Cronache di Spogliatoio', è tornato sull'argomento: "Avrei avuto buone possibilità di vincere la classifica cannonieri se fosse arrivato a inizio stagione. Ma il calcio non funziona così, sono arrivato a gennaio e ho fatto del mio meglio per aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi. Questo è molto più importante rispetto all'essere titolare fisso".