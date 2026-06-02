Questa mattina, Vincenzo Montella ha annunciato a rosa definitiva dei 26 giocatori della Nazionale turca che parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA 2026, co-organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. La rosa, selezionata dall'Aeroplanino, comprende ovviamente anche l'interista Hakan Calhanoglu, capitano della squadra, che ieri è tornato in campo per un brevissimo cammeo nell'amichevole contro la Macedonia del Nord dopo qualche settimana di assenza per infortunio.

Muhammed Şengezer, Aral Şimşir e Demir Ege Tıknaz, non inclusi nella lista, viaggeranno negli States come riserve, in base al regolamento della Coppa del Mondo che consente le sostituzioni in caso di infortunio prima della prima partita (e per i portieri durante tutto il torneo).

La Nazionale turca, che volerà per Fort Lauderdale oggi alle 13:30, è stata inserita nel Gruppo D con gli Stati Uniti, l'Australia e il Paraguay. Prima di iniziare la competizione, i turchi disputeranno l'ultima sfida di preparazione contro il Venezuela il 7 giugno, a Fort Lauderdale.