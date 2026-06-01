"Marco Palestra è un giocatore da prendere". Ospite di 'Sky L'Originale', Aldo Serena spiega che lui punterebbe senza dubbi sul laterale di proprietà dell'Atalanta per cui l'Inter ha fatto una prima offerta da 45 milioni di euro complessivi. Offerta respinta al mittente.

"Conduce il pallone sia col destro che col sinistro, è veloce e ha grande tecnica. Può fare la gioia di chi gioca in area di rigore coi suoi cross; gioca a 4 e a 5 in difesa, è un giocaotre di prospettiva. Io farei uno sforzo importante per portarlo all'Inter", ha aggiunto l'ex attaccante dei nerazzurri.