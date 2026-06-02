Si parla tanto in casa Inter del possibile obiettivo Marco Palestra e nei giorni scorsi è trapelata una volontà chiara da parte del club nerazzuro: spingere sull'acceleratore a prescindere dalla partenza di Denzel Dumfries, per il quale c'è sempre il rischio della clausola rescissoria a luglio che permetterebbe al giocatore di liberarsi senza passare da ulteriori trattative.

Dumfries via con la clausola: c'è un dettaglio in più

Un aggiornamento riguardo alla situazione del nazionale orange arriva da Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale Youtube. "Su Dumfries, il Real Madrid vuole un esterno perché è andato via Carvajal. I nomi sono tre: Pedro Porro, ma il Tottenham non vuole venderlo, Fresneda seguito a lungo e poi Dumfries, considerato un giocatore ideale perché più fisico rispetto ad Alexander-Arnold di cui sarebbe l'alternativa. Dettaglio sulla clausola: non è di 25 milioni ma poco meno. Non c'è molto da trattare, se il Real deciderà di andare sull'olandese pagherà la clausola".