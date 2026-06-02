Dopo Henrikh Mkhitaryan e in attesa della risposta di Stefan de Vrij, altri giocatori dell'Inter potrebbero rinnovare il loro contratto. O meglio, nella fattispecie, prolungarlo. Ne parla oggi Il Giornale, che invece di focalizzarsi sul mercato punta su un discorso a latere di cui ci si sta occupando in Viale della Liberazione.

Il riferimento va a Carlos Augusto, che dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2030 ottenendo uno stipendio da 3,3 milioni netti più bonus. Mossa che in casa nerazzurra è attesa da tempo e pare che anche il brasiliano, sul taccuino di Roma, Atletico Madrid e Nottingham Forest, abbia sciolto definitivamente le riserve. Non solo: nelle prossime settimane, sostiene il quotidiano, inizieranno anche i dialoghi per arrivare al prolungamento di Marcus Thuram, il cui contratto scadrà nel 2028.

Sezione: News / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 14:40
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.