C'è anche un messaggio speciale di Francesco Totti in 'MM23', il libro interattivo che racchiude tutta la carriera di Marco Materazzi. "Un libro che non si presenta come una semplice autobiografia, ma come un vero e proprio viaggio emozionale dentro una carriera straordinaria, raccontata attraverso ciò che ne ha custodito l’anima profonda: oggetti, cimeli, maglie, trofei e ricordi", spiega Matrix.

"Quando ci siamo conosciuti eravamo adolescenti ed è nato subito un certo feeling, con tutte le botte che mi ha dato... - ha racconta il Pupone col sorriso sulle labbra -. L'amicizia è diventata più forte con le frequentazioni, Marco ha sempre avuto un occhio di riguardo nei miei confronti".