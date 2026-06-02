Non è una sorpresa, perché accade spesso quando in estate sono in programma Mondiali, Europei se non addirittura Olimpiadi. Però la riflessione del Corriere della Sera merita attenzione, soprattutto in vista della prossima stagione. La finale del Mondiale 2026 è in programma il 19 luglio. Poco più di un mese dopo, il 23 agosto, prenderà il via la nuova Serie A. Un calendario che può influire in particolare sulle big italiane, che avranno diversi giocatori impegnati in America e che, una volta concluso il torneo, avranno diritto alle ferie estive e potrebbero saltare gran parte della preparazione. Con conseguente rincorsa alla miglior condizione e inevitabile ritardo rispetto ai compagni di squadra presenti sin dall'inizio del ritiro. Tra le squadre italiane più esposte ci sono il Milan con 10 convocati, Inter, Atalanta e Juventus con 7, ma anche la Roma con 6 calciatori impegnati. Meno pensieri invece per Napoli e Como, 4 e 3 giocatori impegnati.

Dando un'occhiata in casa Inter, sono 7 i nerazzurri impegnati al Mondiale: Lautaro Martinez con l’Argentina, Marcus Thuram con la Francia, Hakan Calhanoglu con la Turchia, Ange Bonny con la Costa d'Avorio, Petar Sucic con la Croazia, Manuel Akanji con la Svizzera e Denzel Dumfries con l’Olanda. Lautaro, campione del mondo in carica, e Thuram con la Francia potrebbero arrivare fino in fondo. Pertanto, Cristian Chivu, rischia di riavere la ThuLa a Milano solo a pochi giorni dalla prima giornata di serie A. Non le migliori premesse per iniziare la stagione.