Mats Wieffer sarà il terzino destro titolare della Nazionale dei Paesi Bassi nel match amichevole contro l'Algeria, in preparazione ai Mondiali, che andrà in scena domani sera. Lo ha confermato Ronald Koeman, ct degi Orange, parlando alla NOS

Una scelta scontata visto che il selezionatore dovrà fare a meno dell'interista Denzel Dumfries, espulso nel test con l'Ecuador dello scorso 31 marzo, e Jurriën Timber, che si unirà al gruppo solo giovedì, dopo aver giocato da subentrato la finale di Champions League con l'Arsenal sabato scorso. 

Per Wieffer, ricordano i colleghi, si tratterà della quindicesima presenza con la maglia della nazionale olandese.

Sezione: Focus / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 14:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.