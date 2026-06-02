Stamattina quasi tutti i quotidiani concordano sui passi avanti importanti da parte dell'Inter per Oumar Solet, difensore centrale dell'Udinese, indiziato numero uno a rinforzare la retroguardia nerazzurra. Anche Il Messaggero Veneto è dello stesso avviso, sottolineando come il club nerazzurro sia già arrivato a strutturare una formula d’acquisto che prevede un prestito con obbligo di riscatto del classe 2000 francese al primo punto del girone di ritorno, praticamente un fatto scontato.

C'è ancora qualcosa da sistemare invece sulla valutazione del cartellino di Solet, che per l'Udinese è di 30 milioni di euro mentre per i campioni d'Italia non supera i 25 milioni. Il fatto che il calciatore abbia estimatori all'estero, in particolare il Chelsea, non è comunque un vantaggio per i friulani per il semplice motivo che il diretto interessato si è già espresso sulla volontà di continuare a giocare in Italia e partecipare alla prossima Champions League (i Blues sono out da ogni competizione europea dopo un'annata deludente), che gli manca dai tempi del Salisburgo.

Dunque, l’addio di Solet pare destinato a concretizzarsi, anche perché la vicenda giudiziaria nella quale era coinvolto dallo scorso anno, un’accusa di violenza sessuale, è stata archiviata, spazzando di fatto il suo orizzonte in termini di carriera.