"Questa stagione ci ha regalato emozioni uniche, grandi insegnamenti e ricordi che porteremo sempre con noi. Siamo orgogliosi del percorso fatto insieme e vi ringraziamo di cuore per il vostro sostegno costante", ha scritto Evan Ndicka su Instagram in un messaggio rivolto ai tifosi della Roma, ai quali porge i suoi ringraziamenti per la presenza e il sostegno ricevuti durante la stagione. Parole tra le cui righe qualcuno ci vede un pre-saluto: il difensore ivoriano è, come ben noto, uno dei tanti nomi sulla lista di Ausilio come potenziale rinforzo per la difesa di Cristian Chivu.

Futuro in bilico e frasi che fanno pensare

Mentre il giocatore giallorosso è concentrato sul Mondiale, le vicende di mercato attorno a lui potrebbero in qualche modo indirizzare il suo futuro che ad oggi resta in bilico e che, proprio alla luce di queste parole in un periodo fatto di recenti sempre più insistenti voci che lo avvicinano ai Campioni d'Italia, sembra ancora più traballante. Di certo non del tutto banali che fanno volare con la fantasia i tifosi del Biscione.