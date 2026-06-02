La situazione di Palestra è una di quelle di maggiore attualità per quel che riguarda il mercato dell'Inter. Ne parla anche Fabrizio Romano in un suo video per il canale Youtube. "Ci sono diversi club importanti che lo cercano. Per l'Atalanta non bastano 40 milioni, perché la Dea crede possa aprirsi un'asta anche internazionale per Palestra visto che tanti club, sicuramente Arsenal, Manchester City, Inter, cercano un esterno di destra. L'Atalanta ha la sensazione che possa esserci tanto movimento e quindi non ritiene che 40 milioni siano un'offerta da accettare immediatamente".

Palestra, c'è l'ipotesi Newcastle tra quelle in Premier League

"L'Inter è sul giocatore da tempo - prosegue - ha preso contatto con gli agenti e con l'Atalanta per capire se si può andare in profondità. Il Newcastle sarebbe invece pronto ad accontentare Palestra e Atalanta, andando all-in ma oggi il giocatore preferisce destinazioni diverse. Il Manchester City vuole dare un terzino destro a Maresca ed è un giocatore che piace, non c'è un assalto perché ci sono anche altri nomi".