Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più al Napoli. L'allenatore toscano st arisolvenedo gli ultimi aspetti burocratici per liberarsi dal Milan e poter poi firmare il contratto con il club azzurro: i colleghi di Sky Sport individuano come domani il giorno giusto per arrivare alla risoluzione del contratto che lega Allegri al Diavolo. L'intesa tra le parti è dietro l'angolo e con lei anche l'attesa fumata bianca.

Una volta chiusa definitivamente l'avventura con il club rossonero, Allegri si legherà al Napoli con un contratto biennale. Sempre domani dovrebbe andare in scena un primissimo incontro tra l'allenatore e il direttore sportivo Giovanni Manna per iniziare a gettare le basi per le strategie di mercato in vista della prossima stagione.